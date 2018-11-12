بالفيديو.. ليلى الكندري: تعرضت للتحرش من منتج كبير واكتفي بعمل ” بلوك ” لحسابه

خالد الظفيري(صدى):

اعترفت الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري بتعرضها للتحرش من أحد المنتجين الكبار الأمر الذي دفعها للبعد عن التمثيل رغم توقيعها عقد عمل فني .

أمّا عن تفاصيل تعرضها للتحرش، قالت ليلى: ” مو أنا اللي حاولت أدش مجال التمثيل لا.. أنا جالي عروض وايد من جميع المنتجين الكبار.. وبدون ذكر أسماء رحت وكده وصار الاتفاق ووقعنا العقود وكل شي لكن بعدها ألاقي تمادي وقلة أدب ” .

وتابعت: ” يعني قبل مانبلش بأسبوع لقيت منه رسائل فيها قلة أدب فطقيت بريك لأني أنا في الأساس ما أبي الفن، هو اللي جى لعندي مو أنا اللي رحتلهم ” .

وأكدت ليلى أنها حظرت حسابه وتكتفي بعمل الـ ” بلوك ” فيما لم تفكر في مقاضاته لعدم خلق عداوة في الوسط الفني .

وأردفت قائلة : ” دائمًا المشهورة تتعرض للتحرش من عدد كبير من صناع الدراما.. خاصة أنه للأسف هناك البعض يشوفون أن نستغل فلانة مقابل منحها الدور هذا ” .