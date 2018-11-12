بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد ظهور الباذر وارتباطه بأوقات الوسم

سعيد العجل(صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ان امطار الخير التي سقطت على مناطق عدة بالمملكة في الايام الاخيرة تدخل في نطاق الوسم.

وفسر الزعاق عبر فيديو سجله من باريس المراحل الثلاث للوسم وعلاقته بطلوع الباذر أي (أول ظهور الربيع الصغير) وقال انه في حالة سقوط المطر باول الوسم فيكون الباذر “اللي هو اول الربيع يطلع بالاسبوع الاول”، وفقا لتعبيره، وأضاف” اذا نزل المطر بمنتصف الوسم يكون طلوع الباذر في الاسبوع الثاني، واذا نزل في اخر الوسم يكون طلوع الباذر في الاسبوع الثالث”.

وتابع الزعاق:”واذا دخلت المربعانية يتوقف الباذر وما يسوق الا بنهاية المربعانية”.