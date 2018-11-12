إي بي إم تيرمينالز البحرين تعلن عن الطرح الأولي للإكتتاب العام في أسهمها

فيصل العنزي(صدى):

أعلنت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة الحصرية لميناء خليفة بن سلمان، اليوم عن الطرح الأولي للإكتتاب العام في عدد 18,000,000 سهم من أسهم الشركة. ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة %20 من رأس مال الشركة الصادر، و يكون الإكتتاب مفتوحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك بدءاً من 8 نوفمبر 2018.

وعلق السيد مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، على هذه الخطوة قائلاً: “يمثل قرار الطرح الأولي للإكتتاب العام نقلة غير مسبوقة في تاريخ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، حيث يعتبر الإكتتاب فرصة قيمة للإستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص و في الميناء التجاري الوحيد في البحرين.

“وبسبب كونه الميناء التجاري الوحيد في المملكة، يلعب ميناء خليفة بن سلمان دوراً جوهرياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تسهيل انسيابية التدفق التجاري، وذلك بفضل الاعتماد على الخبرات العملية الضرورية التي تساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنافسية وفق المعايير الدولية.”

وأضاف في حديثه أيضاً: “نحن متحمسون للغاية لاتخاذ هذه الخطوة الهامة ونتطلع بكل ثقة لتطورات شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين خلال المراحل القادمة بعد عملية إدراج أسهم الشركة في السوق المحلي.”

شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين هي شركة مشتركة بين شركة اي بي ام تيرمينالز العالمية التي تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقراً لها (%80)، وشركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين (%20)، التي تعتبر مجموعة رائدة متعددة الجنسيات في مجال الأعمال والتجارة. تشغل الشركة شبكة مراسي عالمية تشتمل على 74 ميناء ومرسى، وأكثر من 117 عملية للخدمات البرية موزعة على 58 بلداً، وتنتمي الشركة لمجموعة إي بي مولر – ميرسك العالمي، أكبر شركة لنقل وشحن الحاويات في العالم التي يقع مقرها الرئيسي في كوبنهاغن، الدنمارك، والمتخصصة أيضاً في النقل البحري واللوجستيات.

ونجحت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين في إدارة ميناء خليفة بن سلمان، الميناء التجاري الحصري في البحرين، منذ بدء عملياتها في 2009، حيث ساهمت الشركة خلال التسع سنوات الأخيرة في تعزيز مكانة ميناء خليفة بن سلمان كمركزاً إقليمياً بفضل عمل الشركة وفق أعلى المعايير العالمية وتقديمها للحلول اللوجستية المبتكرة للمملكة والدول المجاورة، تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.

هذا وتم تحديد سعر طرح السهم الواحد بمبلغ قدره 0.660 د.ب، والذي يعادل مضاعف الأرباح له 5.7 ضعف لصافي الأرباح المحققة في عام 2017 والتي بلغت 10.4 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن تجمع الشركة من خلال الطرح الأولي للإكتتاب العام مبلغ قدره 11,880,000 دينار بحريني، و يعد هذا الإكتتاب هو الأول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في المملكة و كذلك يعتبر أول أدراج لشركة تعمل في هذا القطاع في بورصة البحرين.

عن القيمة المجزية للطرح الأولي للإكتتاب العام وفرص السوق التي تقدمها شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين لكل من المستثمرين المحليين والإقليميين، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو، مدير الإكتتاب: “يوفر الاكتتاب العام الأولي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والذي طال انتظاره فرصة سانحة للأستفادة من النمو الملحوظ لاقتصاد المملكة غير النفطي، حيث يمثل فرصة أستثمارية بسعراً مجزياً الى جانب عائد من الأرباح الموزعة يصل الى 15.5% على سعر الأصدار على أساس التوزيعات النقدية لعام 2017. وبالنظر إلى الرغبة القوية لدى المستثمرين للأستثمار في هذا الأكتتاب والتي بدت واضحة لنا، فإننا حرصنا على ضمان حصول مستثمرين التجرئة على فرصة متكافئة لدخول السوق من خلال تخصيص حتى 15 ألف سهم لكل متقدم بطلب للاكتتاب من مستثمرين التجرئة و ذلك ضمن النسبة المخصصة لمستثمري التجرئة من أجمالي حجم الأكتتاب والبالغة 30%. وإننا نتطلع إلى تحقيق اكتتاب ناجح مع تغطية كامل قيمة الطرح في الأسابيع القادمة.”

و سبدأ الطرح الأولي للإكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين في يوم 8 نوفمبر 2018 و سيستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم 24 نوفمبر 2018، و خلال هذه الفترة يمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للإكتتاب في الطرح. كما تتوفر نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونياً على مواقع بورصة البحرين (هنا) وإي بي إم تيرمينالز البحرين (هنا) و(سيكو) (هنا).

ويمكن الحصول على النسخ المطبوعة لنشرة الاكتتاب ونموذج طلب الإكتتاب من الفروع العشرة المعتمدة للبنك الأهلي المتحد وهم: المنامة، مجمع السيف (المحرق)، القضيبية، البديع، الرفاع، سترة، مدينة حمد، مجمع مدينة عيسى، شارع المعارض ومجمع المركادو (سار)، إضافةً إلى مكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، وبإمكان عملاء أقسام الوساطة المالية لدي كلاً من بنك (سيكو) وبيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين والكويت تقديم طلب الاستثمار من خلال التواصل مع وسطائهم. سيتم تخصيص الأسهم لاحقاً في يوم 29 نوفمبر.

وسيتم تخصيص %70 من أسهم الطرح الأولي للإكتتاب العام لمستثمري الجملة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما هو أكثر من 100,000 سهم من أسهم الطرح)، ومن جانب آخر، سيتم تخصيص الـ %30 المتبقية من أسهم الطرح لمستثمري التجزئة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما يقل عن أو يساوي 100,000 سهم من أسهم الطرح).

ومباشرةً مع بعد انتهاء فترة الإكتتاب، سيتم إدراج أسهم الشركة رسمياً في بورصة البحرين علي أن يبدأ تداولها يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر تحت الرمز APMTB. و ليتمكن المستثمرين من تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال الإكتتاب يجب عليهم فتح حساب مع أحد شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين وذلك في حالة عدم امتلاكهم لحساب مع أحد هذه الشركات. ويحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الإكتتاب المشاركة في توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة و ذلك عن العام الحالي الكامل و المنتهي في 31 ديسمبر 2018. كما قامت الشركة بتعيين بنك (سيكو) من أجل تقديم خدمات أستقرار السعر وصناعة السوق والتي تبدأً مع بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين.

يعتبر (سيكو) مدير الإكتتاب و متعهد تغطية الإكتتاب وصانع السوق المعين من قبل الشركة، بينما تم تعيين البنك الأهلي المتحد بوصفه بنك الإستلام ولديه عشرة فروع معتمدة وموزعة على أنحاء المملكة، هذا إلى جانب توفر مكتبين للاستلام الطلبات في بورصة البحرين وإي بي إم تيرمينالز البحرين خلال فترة الاكتتاب. وستكون بورصة البحرين هي سوق الإدراج و التداول لأسهم الشركة، و كذلك تم تعيين كل من تراورز أند هاملينز وحسن رضي ومشاركوه بإعتبارهم المستشارين القانونيين. كما تتولى شركة كي بي إم جي فخرو مسؤولية المدقق الخارجي لحسابات الشركة ومستشار الفحص المالي النافي للجهالة، ومن جهة أخرى، تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كوكيل التخصيص ومسجل الأسهم للشركة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات، بإمكان المهتمين الاتصال على رقم 17585987 973+ أو زيارة هنا.