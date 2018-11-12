بالفيديو.. ناشطة تصف الرجل العربي بـ ” المحوحي والنغاجة ” والسدحان يرد

خالد الظفيري(صدى):

قامت ناشطة اجتماعية كويتية تُدعى شيخة الأحمدي بوصف الرجل العربي ببعض الكلمات الغير مفهومة والتي تحتاج إلى الشرح.

حيث وصفت ” الأحمدي ” الرجل خلال لقائها ببرنامج ” اتجاهات ” على قناة ” روتانا ” خليجية بـ ” المحوحي والنغاجة والحاسوم والدافر ” ، مشيرة إلى أن هذه كلمات للتشبيه فقط وليست جارحة ولا خارجة عن الأدب.

وعن معاني هذه الكلمات، أوضحت أن كلمة ” محوحي ” كويتية بحتة وتعني اللون الأشهب الذي ليس له ملامح، أما ” الحاسوم والنغاجة والدافر ” فهي أنواع من الأسماك أشكالها بشعة، وتعيش داخل المحيط ولا تؤكل.

أما فيما يتعلق بأسباب تشبيها الرجل بهذه الأوصاف، أبانت ” الأحمدي ” أنها فعلت ذلك كنوع من الثأر؛ لأن الرجال كانوا يطلقون أوصافًا على المرأة كـ ” الإسبانية وأم ركب سودا ” وغيرها.

وأيد الفنان عبدالله السدحان وصف ” الأحمدي ” ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه رجلاً فإنه يرى الرجال الآخرين وبعضهم ينطبق عليهم هذه الأوصاف، مشيرًا إلى أن هذه الأوصاف مثل” الإسبانية وأم ركب سودا ” لم يصف بها المرأة طوال حياته ولو على سبيل المزاح.