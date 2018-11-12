بالفيديو.. ناشطة تصف الرجل العربي بـ ” المحوحي والنغاجة ” والسدحان يرد
قامت ناشطة اجتماعية كويتية تُدعى شيخة الأحمدي بوصف الرجل العربي ببعض الكلمات الغير مفهومة والتي تحتاج إلى الشرح.
حيث وصفت ” الأحمدي ” الرجل خلال لقائها ببرنامج ” اتجاهات ” على قناة ” روتانا ” خليجية بـ ” المحوحي والنغاجة والحاسوم والدافر ” ، مشيرة إلى أن هذه كلمات للتشبيه فقط وليست جارحة ولا خارجة عن الأدب.
وعن معاني هذه الكلمات، أوضحت أن كلمة ” محوحي ” كويتية بحتة وتعني اللون الأشهب الذي ليس له ملامح، أما ” الحاسوم والنغاجة والدافر ” فهي أنواع من الأسماك أشكالها بشعة، وتعيش داخل المحيط ولا تؤكل.
أما فيما يتعلق بأسباب تشبيها الرجل بهذه الأوصاف، أبانت ” الأحمدي ” أنها فعلت ذلك كنوع من الثأر؛ لأن الرجال كانوا يطلقون أوصافًا على المرأة كـ ” الإسبانية وأم ركب سودا ” وغيرها.
وأيد الفنان عبدالله السدحان وصف ” الأحمدي ” ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه رجلاً فإنه يرى الرجال الآخرين وبعضهم ينطبق عليهم هذه الأوصاف، مشيرًا إلى أن هذه الأوصاف مثل” الإسبانية وأم ركب سودا ” لم يصف بها المرأة طوال حياته ولو على سبيل المزاح.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير الكلام ما قل ودل
عفوا يا سيدتي المحترمة
ليس كل الرجال ملائكة
وليست كل النساء شياطين
متقاعد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 2 ساعتين
قالو السعوديه ام ركبه سوداءرغبه منهم حتى تثبت العكس وتلبس تنوره قصيره فوق الركبه محاوله فاشله للتخلي عن الحياء والحشمه محاوله والحمدلله بائت بالفشل الذريع
معالي الوزير نحول[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي متأثره بالالقاب
شيلي القناع بس نشوف انتي محوحي