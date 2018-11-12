بالفيديو.. سرقة دراجة باستخدام طائرة آلية بدون طيار
في مشهد نادر وغريب في الوقت نفسه، رصد عدد من الشباب قدرات وامكانيات اضافية للطائرات بدون طيار، بعدما تسببت احداها في فقدانهم لدراجة تقليدية.
الشباب هم مجموعة من الاصدقاء من التشيك وكانوا يجربون التحكم عن بعد في طائرة بدون طيار في أحد المتنزهات هناك. وخلال هبوط الطائرة اقتربت من دراجاتهم الموجودة على ارض المتنزه قبل ان تعلق بواحدة منها وتتوجه بها للسماء.
ورغم محاولة احدهم اللحاق بها الا انها حلقت بعيدا في الجو وسط ضحكات باقي الاصدقاء، الذبن بدوا انهم هم من يوجهون الطائرة لتصوير المقطع الطريف، ويثبتوا ان الطائرات الالية يمكنها فعل الكثير من الاشياء حتى سرقة الدراجات!
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا للطيف اف عالم شغاله صح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34444 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه تسرق كل ما قبلها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21040 ] نشر منذ 31 دقيقة
يعني مستقبلا سيستعملها الحراميه في سرقة البيوت