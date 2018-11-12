غياب الاحتفاء بالرجال في شهر ” نوفمبر “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعد نوفمبر شهرًا مهمًا للرجال؛ حيث يقومون فيه بتطويل شواربهم بهدف التوعية بمرض سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى اليوم العالمي للآباء، المخصص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، كما يأتي فيها الاحتفال بعيد الطفل في الـ20 من الشهر نفسه.

وفي السياق نفسه، يحتفل العالم في نوفمبر من كل عام بـ” اليوم العالمي للرجل “، وهو حدث سنوي يسلط الضوء على صحة الرجل وعلى النماذج الإيجابية التي قام بها الذكور من إنجازات ومساهمات في المجتمع والأسرة والزواج ورعاية الأطفال، إضافةً إلى إعطاء توازن بين الجنسين.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرجال امتعاضهم بسبب عدم الاهتمام بهذا الشهر والتركيز على أحداثه الخاصة بالرجل على عكس شهر أكتوبر المخصص للتوعية حول سرطان الثدي للسيدات، حيث تتسابق الجهات في الحملات التوعوية، وحتى الخصومات والعروض التجارية.