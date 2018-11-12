الذهب يتراجع لأقل سعر في شهر مع تعزز الدولار

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في شهر مع تعزز الدولار وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصدد تشديد تكاليف الاقتراض.

وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1205.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر عند 1205 دولارات خلال وقت سابق من الجلسة.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية لدى جيوجت للخدمات المالية ” الدولار يكتسب قوة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي وبيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة. وصعدت العملة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا في وقت سابق من الجلسة مما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وأعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول ثم زيادتها مرتين أخريين محتملتين بحلول منتصف 2019 وسط أداء اقتصادي قوي وتنامي ضغوط زيادة الأجور.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.17 دوزلار للأوقية. كان المعدن انخفض خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر أيلول عند 14.06 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1113.92 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 848.50 دولار للأوقية.