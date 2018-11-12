نظام غذائي يحارب أمراض الشتاء.. تعرف عليه

لندن(صدى):

مع انخفاض درجات الحرارة يصاب المعظم وخاصةً الأطفال بنزلات البرد أو نزلات معوية وغيرها من الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء .

ووفقاً لصيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي منوع ومتكامل لحصول الجسم على الفيتامينات المطلوبة لتقوية الجهز المناعي ، وعدم الإعتماد على الوجبات السريعة أو كثيرة الدهون بلا فائدة .

كما ينصح الأطباء بضرورة النوم عدد الساعات الكافية وممارسة الرياضة وتناول فيتامين سي لتنشيط الدورة الدموية ومكافحة العدوى .

ونبه الأطباء بتناول البروبيوتيك عن طريق المكملات الغذائية، أو استهلاك الأطعمة المخمرة، والمخلل والملفوف لتحسين الخلايا المناعية إضافة إلى الفطر والشوفان والزنك والإهتمام بغسل اليدين باستمرار .