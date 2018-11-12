نظام غذائي يحارب أمراض الشتاء.. تعرف عليه
مع انخفاض درجات الحرارة يصاب المعظم وخاصةً الأطفال بنزلات البرد أو نزلات معوية وغيرها من الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء .
ووفقاً لصيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ينصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي منوع ومتكامل لحصول الجسم على الفيتامينات المطلوبة لتقوية الجهز المناعي ، وعدم الإعتماد على الوجبات السريعة أو كثيرة الدهون بلا فائدة .
كما ينصح الأطباء بضرورة النوم عدد الساعات الكافية وممارسة الرياضة وتناول فيتامين سي لتنشيط الدورة الدموية ومكافحة العدوى .
ونبه الأطباء بتناول البروبيوتيك عن طريق المكملات الغذائية، أو استهلاك الأطعمة المخمرة، والمخلل والملفوف لتحسين الخلايا المناعية إضافة إلى الفطر والشوفان والزنك والإهتمام بغسل اليدين باستمرار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58217 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21040 ] نشر منذ 3 ساعات
يكون خير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34445 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزنجبيل الخولاني المطحون
خاصة تحطه مع الحليب وبس