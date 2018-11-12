زوجة جورج كلوني تمنعه من ممارسة هوايته المفضلة
رفضت أمل علم الدين، ممارسة زوجها النجم العالمي جورج كلوني هواية ركوب الدراجات النارية خوفًا عليه بعد تعرضه لحادث؛ بسبب درّاجته النارية في إيطاليا نتج عنه دخوله إلى المستشفى.
وكانت قد انتشرت أنباء تتنبأ بانفصال أمل كلوني عن زوجها النجم العالمي، كما أنها حامل بطفلهما الثالث، والسبب في ذلك أن أمل يغلب عليها المزاج المُتقلّب والذي يتسبّب في الشجار بينهما كثيرًا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21040 ] نشر منذ 2 ساعتين
معاها حق تمنعه للحفاظ عليه من الحوادث
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوووهـ ربآهـ ربآهـ
من حقها تخاف عليه والله
شكل السيد جورج كلوني حغظه الله ورعاهـ
فحل يصحح الدفاتر ويسدد الواجبات
ويرجع القواعد مكانها صح هههههههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34444 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب