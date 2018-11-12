زوجة جورج كلوني تمنعه من ممارسة هوايته المفضلة

واشنطن(صدى):

رفضت أمل علم الدين، ممارسة زوجها النجم العالمي جورج كلوني هواية ركوب الدراجات النارية خوفًا عليه بعد تعرضه لحادث؛ بسبب درّاجته النارية في إيطاليا نتج عنه دخوله إلى المستشفى.

وكانت قد انتشرت أنباء تتنبأ بانفصال أمل كلوني عن زوجها النجم العالمي، كما أنها حامل بطفلهما الثالث، والسبب في ذلك أن أمل يغلب عليها المزاج المُتقلّب والذي يتسبّب في الشجار بينهما كثيرًا.