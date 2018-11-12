أخطاء بالمكياج يلاحظها الرجال.. احذريها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من خبراء التجميل ، عن أخطاء تقوم بها بعض السيدات أثناء وضع المكياج ، تلفت انتباه الرجال لها بشكل سلبي .

ومن هذه الأخطاء التي حذر منها الخبراء :

سماكة كريم الأساس: لن يُعجب الرجل أبدًا وضعكِ أطنانًا من كريم الأساس على وجهكِ لإخفاء الشوائب فيه، لأنّه لا يريدكِ لعبةً بلاستيكيّة ذات بشرةٍ نقيّةٍ بحتة، كون هذه الخطوة قد تشعره بعدم طبيعيّتكِ وعفويّتِك، ولن يتفهّم حاجتكِ إلى استعمال الكميّة الكبيرة من هذا المستحضر.

حيل اصطناعيّة تجميليّة: لا تظّني أنّه سيلاحظ رموشكِ المستعارة، أو أظافركِ الاصطناعيّة، فالرجل بطبعه لا يحب هذه الحيل، وقد لا يلاحظها، لذا استعمليها أكثر عند الحاجة وفي مناسباتٍ خاصة، ولا تعتقدي أنّ وجودها حاجة لتبقي جميلةً في عينيه.

ألوان المكياج القوية: سواء كان في ظلال العيون أو أحمر الشفاه، فهو لا يحبّذ الألوان اللافتة للنظر، حتّى ولو كانت في قلب صيحات الموضة الرائجة، وحتّى المكياج السموكي الذي تجدينه من أهم الأساليب لتجميل عينيكِ وتكبيرهما، لن يجده أمرًا مستساغًا، وسيفضّل عليكِ المكياج الخفيف.

المبالغة في وضع العطور القوية: يهوى الرجل الرائحة العطرة الخفيفة أكثر من القويّة والمزعجة، فهو يحب أن تبقي في عينيه طفلةً برائحةٍ منعشة، ويشعر أنّ العطر ذا النفحات القويّة هو حكرٌ عليه فقط، ولعلّه يفضّل استعمالكِ الكريمات المعطّرة أكثر من العطر نفسه.

حافظي على جمالكِ بطبيعته، وأعلمي أنّ رجلكِ أحبكِ كما أنتِ لا للمكياج الموقت، ولا الجمال الخدّاع، حافظي على طبيعتكِ وكوني له كما أحبّكِ.