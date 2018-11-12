رئيس الأهلي عن تأجيل المباراة مع الاتحاد: قرار غير موفق
عارض ماجد النفيعي، رئيس نادي الأهلي، تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح ” النفيعي ” أن قرار التأجيل –إن صدر- سيكون غير موفق، ووفقًا لجدول مسابقة الدوري السعودي، كما اقترح تقديم موعد مباراة الأهلي والاتحاد يوم أو يومين؛ لتفادي تعارض موعدها مع موعد مباراة السوبر.
حيث أبان أن جدول مباريات الدوري السعودي يُعاني بما فيه الكفاية من تداخل البطولات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي والاتحاد يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة.
طاقية مدعوس عليها من الفار[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه أنا منافسي فريق السنافر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يا أبو 2
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل تبغاه يكذب على نفسه
ويقول منافسي القواطي
السومه لوحده دعاس عليكم في ١٠دقايق
اجل اذا قابلكم الزعيم
يدعس عليكم بالخمسة
زي لليلة الهروب ياقوطي بريالين
kkkk[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
مساكين جماهير النصر مرضى وعقول خاويه
محمد الأزهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يرحم والديك اترك التصريحات والإعلام واشتغل على الفريق مو مره فوق ومره تحت
ابونايف[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 11 دقيقة
نفسي اشوف الزعيق ماخذ بطوله خارج حدود السعودية حتى الزمالك دعس على بومته
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11357 ] نشر منذ 4 دقائق
اتمنى ماتكون ظعيف شخيصه☺فريقك مستهدف من فتره طغوالفاسدين عليه😊يبون يسيرون بطولات الموسم نفس العام👍يبي لها جمهور الملكي يغربلهم زي كاس العالم حيوشنا😁اما انت وشلتك الظاهر مسيرين على كيف بعض العرب😣