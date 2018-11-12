رئيس الأهلي عن تأجيل المباراة مع الاتحاد: قرار غير موفق

ماجد محمد(صدى):

عارض ماجد النفيعي، رئيس نادي الأهلي، تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” النفيعي ” أن قرار التأجيل –إن صدر- سيكون غير موفق، ووفقًا لجدول مسابقة الدوري السعودي، كما اقترح تقديم موعد مباراة الأهلي والاتحاد يوم أو يومين؛ لتفادي تعارض موعدها مع موعد مباراة السوبر.

حيث أبان أن جدول مباريات الدوري السعودي يُعاني بما فيه الكفاية من تداخل البطولات.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي والاتحاد يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة.