تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية.. رونالدو وميسي خارج السباق

ماجد محمد(صدى):

كشفت تسريبات عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ” بالون دور ” ، وأسماء الثلاثة الأوائل، والتي لم يكن من بينها النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأشارت التسريبات إلى أسماء اللاعبين بالمراكز الثلاثة في القائمة، وجاء الكرواتي لوكا مودريتش بالمركز الأول، والمدافع الفرنسي رافاييل فاران بالمركز الثاني، والشاب الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الثالث.

ولم تشمل المراكز الثلاثة الأولى كل من البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي، وفقا للصحفي الذي يعمل مع راديو فرنسا الدولي، وغاب عن القائمة الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي رشحه كثيرون ليكون من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.