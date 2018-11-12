الجهات المختصة تتقصى الحقائق في صك مخالف بـ 3.5 ملايين متر جنوب القدية

علي القحطاني(صدى):

أثار صك استُخرج بطريقة مخالفة، وغير ساري المفعول ، أو مطابق لسجله ، الشك لدى الجهات المختصة حول وجود شبهة فساد تخصه .

ويقع الصك في منطقة الفريشة -جنوب مشروع القدية- تزيد مساحته على 3.5 ملايين متر مربع وبقيمة سوقية تبلغ 30 مليونا.

وأفادت أن كتابة عدل المزاحمية تلقت خطابا من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، للاستفسار حول سريان الصك، وأفادتها بأن الصك استُخرج بطريقة مخالفة، وغير ساري المفعول، وغير مطابق لسجله .