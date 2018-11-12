أسباب ظهور الحبوب في منطقة الحاجبين وطريقة منعها

واشنطن(صدى):

قالت خبيرة الجلدية جاكلين شيفر ، أنه هناك العديد من العوامل التي تٌسبب ظهور الحبوب والبثور في منطقة الحاجبين خاصة لدى الفتيات .

وأضافت جاكلين ، أنه من أهم هذه العوامل ، الهرمونات والبكتيريا وتراكم خلايا الجلد الميتة والنظام الغذائي والمكياج وغيرها من الأمور، ترتبط منطقة بين الحاجبين بشيء آخر.

وكشفت جاكلين ، أن تلك المنطقة ترتبط بالكبد، ذلك العضو المسؤول عن إزالة السموم من الجسم ويحلل المواد الكيميائية للهضم، كما يعمل على تكوين الصفراء والتي تقوم بتكسير ما يأكله الإنسان من دهون، وعند حدوث أي خلل أو تغيير في وظيفة الكبد، تظهر الحبوب بين الحاجبين.

أشارت ، إلى أن المشكلة الأساسية المؤدية لظهور الحبوب هو انسداد القناة بين الغدة الدهنية وسطح الجلد، وفي بعض الحالات قد يكون نشاط الغدة الدهنية في منطقة الـ ” T-zone” أعلى من أي مكان آخر على الجلد؛ ما يزيد من مشكلة الحبوب والبثور.

وكشفت جاكلين عن كيفية منع ظهور الحبوب بين الحاجبين

عليكِ وضع الطريقة المستخدمة لإزالة الشعر الزائد في الاعتبار، وبدلًا من الشمع، تنصح شيفر باستخدام السكر وهي طريقة تعتمد على 3 مكونات، هما السكر وعصير الليمون والماء ويمكنك إضافة العسل إذا أردتِ .

كما توصي بتقشير تلك المنطقة 3 مرات على الأقل اسبوعيًا ، مع الانتباه إلى طريقة إزالة الشعر الزائد، عليكِ اختيار نظام غذائي صحي ومناسب من خلال الحرص على تناول الخضار مثل البروكلي، واللفت فذلك يساعد على تنظيف البشرة، كما تنصح بشرب شاي نبتة ” الهندباء ” ليساعد في تخليص جسمك وبشرتك من السموم، ولا تنسي الأسماك .

وحذرت جاكلين شيفر ، من الحليب وخاصة الخالي من الدسم، حيث يرتبط بظهور الحبوب في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت شيفر إلى أنه في حال كان ظهور الحبوب في منطقة بين الحاجبين مرتبطًا بالغرة، عليكِ استخدام بلسم خفيف بعد استخدام الشامبو، كما توصي بإضافة زيت شجرة الشاي إلى روتينك الجمالي للمساعدة في الحد من ظهور البثور، وذلك من خلال تطبيق بضع قطرات من الزيت على المنطقة وتركه لمدة 4 ساعات وستلاحظين الفرق.