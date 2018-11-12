مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

حائل(صدى):

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي يتوقع أن تبدأ بمشيئة الله اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، يصاحبها هطول أمطار.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي إلى أخذ الحيطة والحذر وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وعدم مجاورة مستنقعات المياه تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.