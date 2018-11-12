رسميا.. فنزويلية تتوج بلقب ملكة جمال الأمم

طوكيو(صدى):

توجت الفنزولية كلاريت غارسيا، بلقب ملكة جمال الامم بعد منافسة مع ملكات جمال ثلاثة دول هي جنوب أفريقيا، ورومانيا وكولومبيا، وذلك في حفل كبير استضافته العاصمة اليابانية طوكيو.

وحصلت كلاريت على المركز الاول، بينما حصلت ملكة جمال جنوب أفريقيا على المركز الثاني، تلتها ملكة جمال كولومبيا، وجاءت ملكة جمال رومانيا في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال الأمم هي المسابقة الرابعة المصنفة والمعتمدة عالميا ضمن مسابقات ملكات الجمال المعروفة، والتي تشمل أيضا مسابقة ملكة جمال الكون التي ستعلن في ديسمبر المقبل بالصين، ومسابقتي ملكة جمال الأرض، وملكة جمال العالم.