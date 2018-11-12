الرئيس الفرنسي لـ ” ترامب ” : الأفضل لك النقاش المباشر بدلا من ” دبلوماسية تويتر “

باريس(صدى):

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختلافه مع ما أسماه بـ ” دبلوماسية تويتر ” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكداً أن الأفضل لأي رئيس أن يجري مناقشات مباشرة أو يجيب على أسئلة بدلاً من يصنع دبلوماسيته من خلال التغريدات .

وتساءل ” ماكرون ” في حوار له مع شبكة ” سي إن إن ” عن تغريدة غريبة نشرها ” ترامب ” علق فيها على دعوة ماكرون إلى إنشاء ” جيش أوروبي حقيقي ” حيث كتب : ” اقتراح الرئيس ماكرون الفرنسي للتو أن تقوم أوروبا ببناء جيشها الخاص من أجل حماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا ” .. ” مهينة للغاية ، ولكن ربما يتعين على أوروبا أولاً دفع حصتها العادلة من حلف شمال الأطلسي ، والتي تدعمها الولايات المتحدة إلى حد كبير “.

وقال ماكرون إن الأمور كانت على ما يرام مع الرئيس الأمريكي على الرغم من التغريدة، قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب قد أخطأ بهذه التغريدة .

وأضاف إنه استطاع العمل مع ترامب على الرغم من أوجه الإختلاف لكونهما يتفقان في حربهما على الإرهاب .