بالفيديو.. إمارة الرياض تكشف سبب غرق بعض أحياء المنطقة جراء الأمطار الأخيرة
كشف ياسر البهيجان، المسؤول الإعلامي بأمانة منطقة الرياض عن سبب غرق بعض أحياء مدينة الرياض جراء الأمطار الأخيرة.
حيث أوضح ” البهيجان ” خلال حديثه مع برنامح ” معالي المواطن ” بقناة ” ” mbc ، أن السبب وراء ذلك، هو وجود أحياء غير مخدومة بشبكات تصريف السيول.
وأشار إلى أنه هناك أحياء بالرياض لديها نظام تصريف سيول جيد، غير أنها تمتلئ بالمياه نتيجة المياه المنقولة من بعض الأحياء المجاورة لها، غير المخدومة بشبكات تصريف السيول.
وعن ارتفاع منسوب المياه الجارية في ” نفق ديراب ” ، أبان ” البهيجان ” أن ذلك حدث بسبب أن الطاقة الاستيعابية لنظام تصريف السيول في النفق، لم تستطع تحمل كمية المياه المنقولة من الأحياء السكنية المجاورة للنفق.
كما أكد على أن أمانة منطقة الرياض ستعالج مشاكل تصريف السيول في العاصمة، بجعل جميع أحيائها مخدومة بشبكات تصريف السيول.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 33 دقيقة
أوضح ” البهيجان ” خلال حديثه مع برنامح ” معالي المواطن ” بقناة ” ” mbc ، أن السبب وراء ذلك، هو وجود أحياء غير مخدومة بشبكات تصريف السيول.لنا سنيين طويلة نسمع نفس هذه الاسطونه المشروخة طيب لماذا لم تجدو الحلول وتاخذو بتجارب الدول الاخري المتقدمة في تصريف مياه الامطار والسيول مثل دولة ماليزيا ومشرعهم الجبار في تصريف مياه السيول
محمد[ عدد التعليقات: 2721 ] نشر منذ 19 دقيقة
يارجال تعال شف احياء شركة ارامكو بالمنطقة الشرقية وتعلمو ياجميع البلديات علي مستوى المملكة كل حي من احياء ارامكو حتي لو متلاصقة مع بعض يوجد 5000 مساحة بعمق 10 متر الي 20 متر حفرة فقط للامطار ومشبكة وحاطين سلالم من كل جهة لا سمح صار شي يقدر الواحد يطلع