بالفيديو.. إمارة الرياض تكشف سبب غرق بعض أحياء المنطقة جراء الأمطار الأخيرة

حمود العنزي(صدى):

كشف ياسر البهيجان، المسؤول الإعلامي بأمانة منطقة الرياض عن سبب غرق بعض أحياء مدينة الرياض جراء الأمطار الأخيرة.

حيث أوضح ” البهيجان ” خلال حديثه مع برنامح ” معالي المواطن ” بقناة ” ” mbc ، أن السبب وراء ذلك، هو وجود أحياء غير مخدومة بشبكات تصريف السيول.

وأشار إلى أنه هناك أحياء بالرياض لديها نظام تصريف سيول جيد، غير أنها تمتلئ بالمياه نتيجة المياه المنقولة من بعض الأحياء المجاورة لها، غير المخدومة بشبكات تصريف السيول.

وعن ارتفاع منسوب المياه الجارية في ” نفق ديراب ” ، أبان ” البهيجان ” أن ذلك حدث بسبب أن الطاقة الاستيعابية لنظام تصريف السيول في النفق، لم تستطع تحمل كمية المياه المنقولة من الأحياء السكنية المجاورة للنفق.

كما أكد على أن أمانة منطقة الرياض ستعالج مشاكل تصريف السيول في العاصمة، بجعل جميع أحيائها مخدومة بشبكات تصريف السيول.