الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لسائق زوجة محمد رمضان

القاهرة(صدى):

قرر القضاء المصري الحكم على سائق زوجة الفنان محمد رمضان بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بعدما تسبب في مصرع شخص سوداني الجنسية، بحادث سيارة.

ووفقاً للتحقيقات فإن زوجة الفنان محمد رمضان كانت تستقل سيارتها ماركة ” كرايسلر ” بصحبة إحدى صديقاتها ويقود السيارة سائقها المدعو ” عبد العزيز. ال ” ، أعلى محور 26 يوليو ، وكان يسير بسرعة جنونية ما أدى إلي اصطدمه بسيارة تابعة لشركة “أوبر” ماركة ” هيونداى فيرنا ” كان يستقلها 4 أشخاص بخلاف السائق، منهم شخص سوداني الجنسية .

وأفاد تقرير الفحص المبدئي بأن السيارة الفيرنا تحطمت بالكامل ليتوفى السوداني ويصاب الأربعة الآخرون ، فيما تهشم غطاء محرك سيارة زوجة رمضان فقط .