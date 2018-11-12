تحطم طائرة أمريكية في بحر الفلبين ونجاة طيارين

سان فرانسسكو(صدى):

سقطت مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين بسبب عطل فني اليوم.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طاقم عمل المقاتلة اف ايه 18 كان يقوم ” بعمليات روتينية ” عندما اضطرا للقفز بالمظلة من المقاتلة.

وأضاف البيان ” انتشلت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لحاملة الطائرات ” يو اس اس رونالد ريجان ” الطيارين على الفور وجرى إعادتهما للسفينة للخضوع للفحص الطبي.

وأوضح البيان أن الطيارين بحالة جيدة.

يشار إلى أن الأسطول السابع الأمريكي الذي تعد حاملة الطائرة ” ريجان ” جزءًا منه، شارك في عدة عمليات مؤخرًا في المياه الآسيوية. وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما.