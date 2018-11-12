سفارة المملكة بلبنان تحذر من التعامل مع مجهولين منتحلين شخصيات سعودية

بيروت(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى لبنان من التعامل مع مجهولين، حيث لوحظ أن أشخاص مجهولين يقدمون أنفسهم في لبنان على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلين لجهات معينة أو باحثين وغير ذلك.

كما أوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن هؤلاء الأشخاص الأشخاص يعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهداف غبر معروفة، واتضح أن بعضهم لا يحمل الجنسية السعودية.

وناشدت السفارة بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، مشيرة إلى أنها ترحب بالتنسيق معها للاسفسار عن أي شخص يدعي أنه يمثل جهة سعودية، كما تحذرمن التعامل مع شخصيات مجهولة.