صعود أسعار النفط بعد إعلان من المملكة

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم الاثنين بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن خفض إمدادات شهر ديسمبر كانون الأول وهو ما ينظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطا بنسبة 20 في المئة منذ أوائل أكتوبر.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 93 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 71.11 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.9 في المئة عن آخر تسوية إلى 60.73 دولار للبرميل.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة.