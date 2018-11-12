المنتخب الوطني يحقق المركز الأول في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض(صدى):

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية المركز الأول في بطولة العالم العاشرة للعبة ” تيكن 7 ” ، بعد فوز ممثله ساري الجفري على نظيره الياباني بنتيجة 5-4 ، في ختام منافسات البطولة بتايوان.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى للمنتخبات السعودية في هذه البطولة العالمية، حيث حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني في تصنيف أداء المنتخبات لجميع الألعاب بالبطولة العالمية من بين 38 منتخباً عالمياً مشاركً ، إذ شارك بفريقين في لعبتي ” تيكن 7″ و”ليج أوف ليجيند.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية رئيس الوفد في البطولة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على اهتمامهم المستمر بتطوير الرياضة والرياضيين، مقدماً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لدعمه ومتابعته.

وأكد سموه أن الإنجازات السعودية للرياضات الالكترونية أمر غير مستغرب والأبطال السعوديين أصبحوا منافسين في جميع المحافل الدولية.