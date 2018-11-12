بالتزامن مع اليوم العالمي لها.. ما لا تعرفه عن فوائد العزوبية
احتفل ” العزاب ” أمس باليوم العالمي لـ ” العزوبية ” ، والذي أُختير تحديدًا يوم 11 نوفمبر؛ لأنه يشير للوحدة، عبر تكرار الرقم الفردي “1 ” 4 مرات على التوالي.
ويحتفل به الكثيرون في دول العالم، عندما اخترعت شركة ” علي بابا ” ، هذه المناسبة لتحث العزاب على شراء الهدايا لأنفسهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض فوائد العزوبية.
– تكون بعيدًا عن الضغوط وتحمل المسؤولية.
– الحرية في فعل أي شيء ترغب به، فليس هناك من يقيدك.
– النوم بصورة أفضل، حيث أظهرت دراسة أن العزاب ينامون من 7 إلى 13 ساعة يوميًا أكثر من فترة نوم المتزوجون وحتى المنفصلين.
– تملك علاقات أقوى وأقل رومانسية، فالعزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أصدقائهم وجيرانهم.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 22 دقيقة
على ايديكم سينقرض الجنس البشري , فانتم ببساطة لا تريدون الزواج وتحمل اي مسئولية او انجاب اطفال وطالما ان هناك حرية جنسية في بعض الدول فلماذا تتزوج او تلزم نفسك باي مسئوليات وانت تستطيع ان تحصل على ماتريد مجانا ودون عناء , وقد بدأت هذه الدول في ملاحظة ذلك الان فاغلب المواطنين من الجنسين بلغو من العمر عتيا ويعيشون على على نفقة التأمينات يعني عبىء اضافي على المجتمع والباقين لا يرغبون في الانجاب ولذلك فهم يستوردون الرجال من دول العالم الثالث لتغطية النقص الحاصل في المجتمع المتطور ولذلك ترى التسهيلات المتاحة للمهاجرين الى بعض الدول يعني ليس حبا فيكم ولا رغبة فانتم تؤدون مهمة خاصة بالنسبة لهم