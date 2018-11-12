بالتزامن مع اليوم العالمي لها.. ما لا تعرفه عن فوائد العزوبية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

احتفل ” العزاب ” أمس باليوم العالمي لـ ” العزوبية ” ، والذي أُختير تحديدًا يوم 11 نوفمبر؛ لأنه يشير للوحدة، عبر تكرار الرقم الفردي “1 ” 4 مرات على التوالي.

ويحتفل به الكثيرون في دول العالم، عندما اخترعت شركة ” علي بابا ” ، هذه المناسبة لتحث العزاب على شراء الهدايا لأنفسهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض فوائد العزوبية.

– تكون بعيدًا عن الضغوط وتحمل المسؤولية.

– الحرية في فعل أي شيء ترغب به، فليس هناك من يقيدك.

– النوم بصورة أفضل، حيث أظهرت دراسة أن العزاب ينامون من 7 إلى 13 ساعة يوميًا أكثر من فترة نوم المتزوجون وحتى المنفصلين.

– تملك علاقات أقوى وأقل رومانسية، فالعزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أصدقائهم وجيرانهم.