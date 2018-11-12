شيفروليه تحتفل بأربع سنوات على كولورادو بالنسخ الخاصة RST وZ71 Trail Runner

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تحتفل شيفروليه بالعام الرابع على اطلاق سيارتها كولورادو في السوق من خلال تقديم نسختين خاصتين من السيارة يستهدفان مشترين مختلفين. والبداية مع كولورادو RST التي تعتبر بيك أب للطرق العادية تسير على نهج نسخ RST من سيلفرادو وسوبربان وتاهو . وتعتمد السيارة على كولورادو LT وتتميز بلمسات سوداء جانبية وجسم خارجي بطلاء مميز ولمسات سوداء في شبكة التهوية مع استبدال الشعار التقليدي للشركة في الأمام بحروف Chevrolet.

كما زودت الشاحنة بعجلات قياس 20 بوصة بلمسات سوداء لامعة وشعارات سوداء على الباب الخلفي للسيارة. أما نسخة Trail Runner فهي نسخة أفضل من كولورادو Z71 تحمل نفس شبكة التهوية في كولورادو RST مع حماية أسفل جسم السيارة من موديل كولورادو ZR2 . ولم تقل شيفروليه الكثير بخصوص الشاحنتين ولكن يتوفر لنظم دفع كولورادو 3 خيارات تشمل الموديل القياسية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 200 حصان وعزم دوران 259 نيوتن متر.

كما يمكن للمشترين الحصول على محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان وعزم دوران 373 نيوتن متر والخيار الأخير محرك سعة 2.8 لتر رباعي الاسطوانات تيربوديزل بقوة 186 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. كما يمكن الحصول على السيارة بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع خلفي بصورة قياسية وكلي بصورة اختيارية.