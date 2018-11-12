البحث عن منتحل شخصية رجل أمن وتهديد مسن بجازان
أكدت مصادر، على صدور توجيهات بالقبض عن أحد الأشخاص مجهولي الهوية والذي انتحل صفة رجل أمن وهدد مسنًا بالسلاح في منطقة جازان.
وأظهر فيديو تم تداوله، عن قيام الشخص المجهول بتهديد المسن برميه بالرصاص في حال عدم إعطائه إثباته؛ وذلك بهدف السخرية منه؛ فيما وجه مدير شرطة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي، بتشكيل لجنة أمنية للقبض على الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 1 ساعة
يجيبونه ان شاء الله-المشكله مجهول هويه وينتحل شخصيه ويحمل سلاح-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 56 دقيقة
القو القبض عليه
وسلموهـ لزوآر الليل
حسب الأختصاص النظامي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38139 ] نشر منذ 51 دقيقة
يجيبونه😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21040 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبي الله عليه الحقير