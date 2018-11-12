البحث عن منتحل شخصية رجل أمن وتهديد مسن بجازان

تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر، على صدور توجيهات بالقبض عن أحد الأشخاص مجهولي الهوية والذي انتحل صفة رجل أمن وهدد مسنًا بالسلاح في منطقة جازان.

وأظهر فيديو تم تداوله، عن قيام الشخص المجهول بتهديد المسن برميه بالرصاص في حال عدم إعطائه إثباته؛ وذلك بهدف السخرية منه؛ فيما وجه مدير شرطة جازان اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي، بتشكيل لجنة أمنية للقبض على الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.