مهرجان دولي لـ ” الحمير ” في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

في خطوة للحفاظ على تراثها الوطني نظمت مديرية الآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والاتصال بالمغرب مهرجان طريف يحتفي بالحمير ، وهو تراث وطني للشعب المغربي قامت إحدى الجمعيات بالتقدم بطلب لإقامته والحفاظ عليه .

وحصل المهرجان على الجائزة الدولية للخيول سنة 2014 ، كما جذب العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية

وتسعى وزارة الثقافة المغربية إلى الإحتفال به كمهرجان سياحي دائم .