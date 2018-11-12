مهرجان دولي لـ ” الحمير ” في المغرب
في خطوة للحفاظ على تراثها الوطني نظمت مديرية الآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والاتصال بالمغرب مهرجان طريف يحتفي بالحمير ، وهو تراث وطني للشعب المغربي قامت إحدى الجمعيات بالتقدم بطلب لإقامته والحفاظ عليه .
وحصل المهرجان على الجائزة الدولية للخيول سنة 2014 ، كما جذب العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية
وتسعى وزارة الثقافة المغربية إلى الإحتفال به كمهرجان سياحي دائم .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 1 ساعة
الجود بالموجود…
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 48 دقيقة
ابو صابر يستحق كل تقدير واحترام , من تحمل مغثة البشر كل هذه العصور لابد ان تكون له مكانه مميزة
ابو وليد[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 33 دقيقة
مثل مزايين الابل كلها بهايم في بهايم