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مهرجان دولي لـ ” الحمير ” في المغرب

مهرجان دولي لـ ” الحمير ” في المغرب
مليكة فؤاد(صدى):

في خطوة للحفاظ على تراثها الوطني نظمت مديرية الآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والاتصال بالمغرب مهرجان طريف يحتفي بالحمير ، وهو تراث وطني للشعب المغربي قامت إحدى الجمعيات بالتقدم بطلب لإقامته والحفاظ عليه .

وحصل المهرجان على الجائزة الدولية للخيول سنة 2014 ، كما جذب العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية
وتسعى وزارة الثقافة المغربية إلى الإحتفال به كمهرجان سياحي دائم .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 1 ساعة

الجود بالموجود…

[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 48 دقيقة

ابو صابر يستحق كل تقدير واحترام , من تحمل مغثة البشر كل هذه العصور لابد ان تكون له مكانه مميزة

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 33 دقيقة

مثل مزايين الابل كلها بهايم في بهايم

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