5 سلوكيات نسائية تثير جنون الأزواج.. احذريها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكدت شيرين عاطف خبيرة العلاقات الإنسانية، أن الكثير من الزوجات يقدمن على بعض السلوكيات، التي تدفع أي رجل للهروب منها، وتجنب التواجد معها في مكان واحد، وتجعله يفضل قضاء أوقات فراغه مع أصدقائه، على أن يجلس في المنزل ولو لساعة واحدة، ويتحول المنزل بالنسبة له لفندق للنوم فقط.

وكشفت شيرين، عن أهم السلوكيات النسائية التي تنفر الزوج من زوجته، حتى تتجنبيها ، ومنها :

– الصراخ والصوت العالي من أكثر الأمور التي تزعج الرجال، خاصة إذا صدرت من أنثى، فأي رجل يرى في المرأة الرقة والعذوبة والصوت الهادئ الخافت.

– التحدث في الوقت غير المناسب، كأثناء تناول الطعام، أو عند النوم، أو عند مشاهدة المباريات أو البرامج الرياضية.

– الشكوى المستمرة، وعدم محاولة حل المشكلات أو حتى المشاركة في حلها من الأمور التي تزعج الرجل، وتشعره أنكِ لا تحاولين مشاركته، وتلقين على كاهله كل شيء.

– المشكلات المستمرة مع أهل زوجك تجعله لا يطيق التواجد في البيت، حتى لا يتذكر هذه المشكلات، وحتى لا تطالبينه بحلها، أو اتخاذ موقف حازم مع أهله.

– عدم الاهتمام بنظافة وتنظيم البيت، من الأمور التي تزعج الزوج أيضا، وتجعله يكره التواجد وسط الفوضى.