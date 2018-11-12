5 سلوكيات نسائية تثير جنون الأزواج.. احذريها
أكدت شيرين عاطف خبيرة العلاقات الإنسانية، أن الكثير من الزوجات يقدمن على بعض السلوكيات، التي تدفع أي رجل للهروب منها، وتجنب التواجد معها في مكان واحد، وتجعله يفضل قضاء أوقات فراغه مع أصدقائه، على أن يجلس في المنزل ولو لساعة واحدة، ويتحول المنزل بالنسبة له لفندق للنوم فقط.
وكشفت شيرين، عن أهم السلوكيات النسائية التي تنفر الزوج من زوجته، حتى تتجنبيها ، ومنها :
– الصراخ والصوت العالي من أكثر الأمور التي تزعج الرجال، خاصة إذا صدرت من أنثى، فأي رجل يرى في المرأة الرقة والعذوبة والصوت الهادئ الخافت.
– التحدث في الوقت غير المناسب، كأثناء تناول الطعام، أو عند النوم، أو عند مشاهدة المباريات أو البرامج الرياضية.
– الشكوى المستمرة، وعدم محاولة حل المشكلات أو حتى المشاركة في حلها من الأمور التي تزعج الرجل، وتشعره أنكِ لا تحاولين مشاركته، وتلقين على كاهله كل شيء.
– المشكلات المستمرة مع أهل زوجك تجعله لا يطيق التواجد في البيت، حتى لا يتذكر هذه المشكلات، وحتى لا تطالبينه بحلها، أو اتخاذ موقف حازم مع أهله.
– عدم الاهتمام بنظافة وتنظيم البيت، من الأمور التي تزعج الزوج أيضا، وتجعله يكره التواجد وسط الفوضى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21029 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام جميل جدا
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10393 ] نشر منذ 1 ساعة
قد نتجاوز كل شئ عدا ام لسانين ما استحملها مرررة ومهما حبيتها وعشقتها أوقات من وقاحة لسانها تكرهك كل لحظه عشتها معها وتجبرك تقول كلام 🗨 مو من قلبك ولا يمثل اخلاقك وطيبتك ولكن وقت الدفاع عن النفس أوقات نضطر لتصرفات لا تمثلنا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يصلح الحال
بعض النساء سليطات اللسان لسانها حاد جلاد خخخخخخخخخخخخخخ
تسمى الزوجة النكدية هذي كفانا الله شرها وكل الرجال يكرهون
هذة النوعيات منهن
تلاقيها شغال للسانه تقول بالعة راديو اف ام هههههههههههههههههههههههههه
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 41 دقيقة
حضرت مبارة ديربي بين الاهلي والاتحاد قبل فترة من الزمن وفاز فيها الاهلي وتسمع العبارت النابية والمقززة بين الجمهورين حتي بعض النساء سليطات اللسان لسانها حاد جلاد كله هذا علشان كورة طبعا الكورة فيها فوز وخسارة ويوما لك ويوما عليك لاحول ولا قوة الا بالله