إحالة 35 طبيبًا بجدة للتحقيق

نايف السالم(صدى):

قررت إدارة مستشفى الملك فهد العام بجدة، إحالة 35 طبيبًا استشاريًا للتحقيق، على خلفية مباشرتهم علاج مرضى غير مجدولين، منهم حالات طارئة.

ومن بين الأطباء المحالين للتحقيق مدير سابق للمستشفى، وكانوا قد وقعوا تعهدات بعدم الكشف على أي مريض إضافي خارج جدول المواعيد، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بذلك، ما تسبب في أزمة داخل المستشفى.

ومن جانبه أوضحت مصادر أنه لا يوجد نظاما في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية.

بينما تؤكد إدارة العلاقات العامة بصحة جدة، أن الإجراء المعمول به في المستشفى نظاميًا، ومطبق في مستشفيات المملكة حفاظا على حقوق المريض.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة فإن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.