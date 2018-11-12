إحالة 35 طبيبًا بجدة للتحقيق
قررت إدارة مستشفى الملك فهد العام بجدة، إحالة 35 طبيبًا استشاريًا للتحقيق، على خلفية مباشرتهم علاج مرضى غير مجدولين، منهم حالات طارئة.
ومن بين الأطباء المحالين للتحقيق مدير سابق للمستشفى، وكانوا قد وقعوا تعهدات بعدم الكشف على أي مريض إضافي خارج جدول المواعيد، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بذلك، ما تسبب في أزمة داخل المستشفى.
ومن جانبه أوضحت مصادر أنه لا يوجد نظاما في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية.
بينما تؤكد إدارة العلاقات العامة بصحة جدة، أن الإجراء المعمول به في المستشفى نظاميًا، ومطبق في مستشفيات المملكة حفاظا على حقوق المريض.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للحالات الطارئة فإن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21029 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكون خير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5375 ] نشر منذ 2 ساعتين
القصد القضاء على الواسطه وعدم ادخال مريض ضمن جدول المواعيد على حساب مرضى المواعيد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4981 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي للطيف ههههههههه ؟؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسي توفيأ… عاوزينك تعالج الفساد بالصحه..
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن جانبه أوضحت مصادر أنه لا يوجد نظاما في وزارة الصحة يمنع الطبيب من الكشف على مريض أثناء العيادات وإن لم يكن ضمن الجدول، وأن منع مدير المستشفى من الكشف على المرضى ليس من صالح المرضى ويعتبر مخالفا لأبسط القواعد المهنية والإنسانية….
حق أريد به باطل ادخال الواسطات…فلقد رأيت ناس تنتظر اسابيع ومرضها عضال وناس تدخل خلال دقائق بلا موعد
انا د بورعي اشكر اداره المستشفى على حزمها..
ولسد ثغره الواسطه بعذر الحالات الانسانيه ..ياليت تتواصلوا مع المستشار بورعي ليعطيكم فكره تعمم على المستشفيات