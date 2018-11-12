بعد فصلهم تعسفيًا..المحكمة تنتصر لـ 54 موظفًا وتلزم شركة بدفع 4 ملايين تعويض

نايف السالم(صدى):

ألزمت محكمة التنفيذ في جدة، شركة متخصصة في المواد الغذائية، بدفع نحو 4 ملايين ريالا كتعويض لـ 54 موظفًا تم فصلهم تعسفيًا.

وكان الموظفين المتضررين، قد أقاموا دعاوى ضد الشركة، ليتم إصدار الحكم بإنصافهم، ومن بينهم 14 سعوديًا وسعودية ، و40 موظفًا وافدًا.

وتضمن الحكم إلزام الشركة، بتسليم الموظفين المفصولين شهادات الخبرة ونهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.

إضافة إلى تسليمهم تأشيرة الخروج النهائي وإنهاء إجراءات المغادرة مع تذاكر السفر جوًا للمقيمين