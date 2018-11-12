بعد فصلهم تعسفيًا..المحكمة تنتصر لـ 54 موظفًا وتلزم شركة بدفع 4 ملايين تعويض
ألزمت محكمة التنفيذ في جدة، شركة متخصصة في المواد الغذائية، بدفع نحو 4 ملايين ريالا كتعويض لـ 54 موظفًا تم فصلهم تعسفيًا.
وكان الموظفين المتضررين، قد أقاموا دعاوى ضد الشركة، ليتم إصدار الحكم بإنصافهم، ومن بينهم 14 سعوديًا وسعودية ، و40 موظفًا وافدًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة، بتسليم الموظفين المفصولين شهادات الخبرة ونهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات.
إضافة إلى تسليمهم تأشيرة الخروج النهائي وإنهاء إجراءات المغادرة مع تذاكر السفر جوًا للمقيمين
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 1 ساعة
احيانا القوه بالنظام تنصف مظلومي القطاع الخاص-رغم طول الاجراءات-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38135 ] نشر منذ 58 دقيقة
مايضيع حق وراه مطالب👍👍👍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21015 ] نشر منذ 51 دقيقة
ممتاز جدا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4971 ] نشر منذ 27 دقيقة
حنا بعضنا مشكلته ثقافة المطالبه بحقوقه التي كفلها النظام له لديه ضعيفة جدا جدا
جالس فقط ينشر مقاطع تحريض وتشهير وبلبلة الوزير الفلاني
والمدير العلاني وارضي الفلانة وراتبي في بنكي
وانا اناشد واناشد وانا شد وانا جالس في بيتي
يا سيدي الكريم ابوا ب الدولة اعزها الله مفتوحة للجميع
والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ع رأسك وانت وامثالك في بيتك
لا تقول شركة ومدير اجنبي وحكي فاضي خلي عنك الوهم لا تعيش نفسك
ع وهم وسراب وكلام المثبطين
كل الشركات هنا نهاية الامر تعمل تحت مظلة الدولة
هي جهة إشرافية ع جميع
المؤسسات سواء حكوميه او اهليه