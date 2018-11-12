تفاصيل إرسال البشر عبر البريد قبل 100 عامًا

واشنطن(صدى):

في ظل غياب قانون يمنع إرسال البشر عبر البريد قبل 100 عامًا، استغل الأمريكيون خدمة الطرود البريدية في إرسال أطفالهم من منطقة لأخرى، مقابل ثمن قليل.

فبعد مرور أيام قليلة على اعتماد خدمة الطرود البريدية، في أمريكا، شهدت ولاية أوهايو الأميركية أول عملية إرسال للأطفال عبر البريد.

وأقدم زوجان على إرسال ابنهما الذي يبلغ وزنه 11 رطلا نحو منزل جدته على بعد ميل واحد مقابل 15 سنتا كثمن للطوابع البريدية، ونحو 50 دولارا كتأمين.

وبنجاح أول عملية إرسال طفل بالبريد ،تحول البريد حينها إلى وسيلة آمنة وسريعة لنقل الأطفال وإرسالهم لزيارة أقاربهم بالمناطق البعيدة.

وعلى الرغم من صدور قرار بعد ذلك بمنع إرسال البشر عبر الطرود البريدية، واصل الأميركيون اعتماد هذه الممارسة لأشهر إضافية.