حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم، حائل ), كذلك على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة .

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، و ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي و الأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.