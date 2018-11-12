جستنيه يلقن إعلامي كويتي درسًا بعدما طالب المقيرن بالاعتذار لوالد فهد الانصاري
استنكر الإعلامي عدنان جستنيه، اليوم الأثنين، مطالبة إعلامي كويتي لنواف المقيرن بالاتصال بوالد فهد الأنصاري اللاعب السابق في صفوف الاتحاد، والاعتذار له.
وقال جستنيه في تغريدة له عبر ” تويتر ” معلقًا على كلام الإعلامي الكويتي : ” كلام هايف من شخص هايف احترم نفسك وأعرف مع مين تتكلم، المقيرن شخصية لن تعطي لك أي اعتبار لسبب واحد لأنه برنامجك هايف ولأنك أنت شخصياً مقدم برنامج هايف ” .
وكان الإعلامي الكوويتي قد قال : ” أنصح نواف المقيرن بالاتصال بوالد فهد الأنصاري والاعتذار له لأنه دعى عليهم أنهم ما يفوزون ” .
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