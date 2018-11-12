جستنيه يلقن إعلامي كويتي درسًا بعدما طالب المقيرن بالاعتذار لوالد فهد الانصاري

ماجد محمد(صدى):

استنكر الإعلامي عدنان جستنيه، اليوم الأثنين، مطالبة إعلامي كويتي لنواف المقيرن بالاتصال بوالد فهد الأنصاري اللاعب السابق في صفوف الاتحاد، والاعتذار له.

وقال جستنيه في تغريدة له عبر ” تويتر ” معلقًا على كلام الإعلامي الكويتي : ” كلام هايف من شخص هايف احترم نفسك وأعرف مع مين تتكلم، المقيرن شخصية لن تعطي لك أي اعتبار لسبب واحد لأنه برنامجك هايف ولأنك أنت شخصياً مقدم برنامج هايف ” .

وكان الإعلامي الكوويتي قد قال : ” أنصح نواف المقيرن بالاتصال بوالد فهد الأنصاري والاعتذار له لأنه دعى عليهم أنهم ما يفوزون ” .