بالفيديو..الدكتورة خلود تستعرض هدية زوجها لها المرصعة بالماس

أميرة خالد(صدى):

استعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، ساعتها الفخمة المرصعة بالماس والتي قدمها لها زوجها أمين كهدية.

ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر تطبيق ” انستجرام ” ، موضحة الهدية التي أرفقها زوجها مع باقة من الزهور بالإضافة إلى بالون ضخم على شكل قلب مكتوباً عليه “ خلود حبي الوحيد ” .

وكتبت خلود لزوجها : ” ولو سألتني عن الحب.. حدثتك كيف يحول شخص واحد فقط برسالة واحدة فقط بكلمة واحدة فقط.. حياة شخص آخر من العدم إلى الوجود.. كيف يعيد له رئتيه وملامحه وضحكته وشعوره بالرغبة في الحياة أكثر.. الحب شيء أقرب لنفخ الروح ” .