بالفيديو..السفير القطري في أذن قيادي بحماس: ” نبي هدوء “

طلال الضوي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول حديثا جانبيا بين السفير القطري محمد العمادي ،وعضو المكتب السياسي في حركة حماس الإخوانية خليل الحية.

وظهر العمادي في المقطع، خلال زيارته لقطاع غزة منذ أيام، وهو يحث ” الحية ” على الهدوء.

وفي المقطع الذي وثقته كامير جوال، قاطع السفير القطري حديث الحية قائلا: ” نبي هدوء اليوم “.

وحملت سيارة السفير القطري ملايين الدولارات في ثلاث حقائب لتسليم موظفي ” حماس ” في قطاع غزة.

يذكر أن الفلسطينيون قد رشقوا السفير القطري بالحجارة، ما اضطره للمغادرة سريعل، وهي المرة الثانية التي يفر فيها من مواجهة الفلسطينيين الغاضبين.