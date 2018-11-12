جيش الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه وإصابة آخر في اشتباكات بقطاع غزة

تل أبيب(صدى):

اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين ،بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر في الإشتباكات التي وقعت مساء الأحد شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، إن ” الجيش كان ينفذ عملية كان من المفترض أن تنتهي بهدوء، حدث شيء ما، أصبحت العملية معقدة، أطلب صبركم وحساسيتكم”.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين القوة الخاصة والمقاومين الفلسطينيين ،بعد استهدافها القيادي القسامي، نور بركة، في عملية التوغل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

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