بالفيديو..مستشار أردوغان يوجه صفعة لـ ” الجزيرة ” بشأن جثة خاشقجي

طلال الضوي(صدى):

وجه ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صفعة غير متوقعة لقناة الجزيرة ” المحرضة ” ،فيما يتعلق بقضية الصحفي المتوفي جمال خاشقجي.

وكان مراسل ” الجزيرة ” ، قد وجه سؤالا لمستشار أردوغان حول إذابة جثة خاشقجي بالأسيد ،مؤكدًا له أن مصادر تركية هي التي افادتهم بالمعلومة، ليرد أقطاي قائلا : ” إنها اشاعات لا اعرف من أين مصدرها ” .

وجاء رد أقطاي الغير متوقع قاصفًا لجبهة الجزيرة والعاملين بها، نتيجة اعتمادهم على بث الأكاذيب، والشائعات، استمرارًا لمحاولاتها الفاشلة في التشويه والهجوم على المملكة، خاصة فيما يتعلق بقضية خاشقجي، فقطر تعمل على قدم وساق لاستغلال القضية لصالحها بشتى الطرق، لكن سرعان ما تتكشف أكاذيبها للعالم.

وكانت الجزيرة القطرية، وبعض الوسائل التركية المُعادية ،قد نشرت معلومات مغلوطة حول جثة خاشقجي، تفيد بالعثور على بقايا ” أسيد الهيدروفلوريك ” في القنصلية ،مدعية أنه تم إذابة الجثة باستخدام الحمض، مرجعة معلوماتها إلى مصادر ” مُجهلة ” ،وهو الأمر الذي لا يعتبر بجديد على إعلام لا يمت للمهنية بأي صلة.