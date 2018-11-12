أنباء عن اختطاف جندي إسرائيلي..ونتنياهو يقطع زيارته لباريس

تل أبيب(صدى):

تداولت مساء أمس الأحد، أنباء عن اختطاف جندي إسرائيلي خلال الحدث الأمني جنوب قطاع غزة.

وبحسب وسائل عبرية، فإن هناك خسائر في صفوف جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة، خلال عمليات تبادل لإطلاق النار.

ومن جانب آخر نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال أي اختطاف لجنود من الجيش الإسرائيلي.

ومن جانبه قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لباريس الأحد وسيعود إلى إسرائيل بعد اندلاع أعمال عنف على الحدود مع قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي .