بالفيديو..مرشح رئاسي يعلن تكفُله بمصاريف الزواج لمن يتزوج 4 سيدات

الجزائر(صدى):

في محاولة منه لحل أزمة العنوسة، أكد المرشح الرئاسي الجزائري المحتمل سليم لحلرش ،أنه على استعداد بأن يتكفل بمصاريف الزواج لمن يتزوج 4 سيدات.

وأوضح لحلرش، أن ذلك الأمر من ضمن بنود برنامجه الانتخابي لشغل منصب رئيس الجزائر، قائلا ” إن الجزائر تعاني من ارتفاع نسبة العوانس ” .

وأعلن أنه سيتكفل بمصاريف كل من سيتزوج بامرأة ثانية وسيمنحه منزل ،قائلا : ” عشان منخليش بناتنا يضيعوا ” ، مشيرًأ إلى أنه سيمنح الرجل منح مالية بعد زواجه من الثانية حتى لا يؤثر الزواج الثاني على الحالة المالية للزوجة الأولى وللمتزوج.