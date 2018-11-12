بالفيديو..مرشح رئاسي يعلن تكفُله بمصاريف الزواج لمن يتزوج 4 سيدات
في محاولة منه لحل أزمة العنوسة، أكد المرشح الرئاسي الجزائري المحتمل سليم لحلرش ،أنه على استعداد بأن يتكفل بمصاريف الزواج لمن يتزوج 4 سيدات.
وأوضح لحلرش، أن ذلك الأمر من ضمن بنود برنامجه الانتخابي لشغل منصب رئيس الجزائر، قائلا ” إن الجزائر تعاني من ارتفاع نسبة العوانس ” .
وأعلن أنه سيتكفل بمصاريف كل من سيتزوج بامرأة ثانية وسيمنحه منزل ،قائلا : ” عشان منخليش بناتنا يضيعوا ” ، مشيرًأ إلى أنه سيمنح الرجل منح مالية بعد زواجه من الثانية حتى لا يؤثر الزواج الثاني على الحالة المالية للزوجة الأولى وللمتزوج.
ابو نايف[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
قلتها بنفسك مرشح رئاسي هههههه بكرا نشوف
مارد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفل بالشباب الفقير اللي مثلي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
تبي ترفع نسبة الطلاق مو تخفض العنوسة اعقب ياكرهي لسياسين الإستغلاليين
سياسي معزول[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا الخبيث يبغى يكسب اصوات الرجال والنساء المطلقات والأرامل والحَماية اللي تكره زوجة ولدها واللي جاوزن الأربعين بس النفاق طريق قصير ياولد العم ليش ما فكرت فيها قبل الإنتخابات ياشينكم بس ياأصحاب الكراسي