نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البقمي

مكة المكرمة(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد مرزوق عواض البقمي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي .

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم محافظ تربة ناصر السبيعي الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.