إشادة جماعية بصورة توثق موقف أبوي لمعلم بالأفلاج

نايف السالم(صدى):

نالت صورة التُقطت لمعلم ابتدائية الفيصلية بالأفلاج ” عبدالله بن معجب الشكرة ” ، اليوم الأحد، على إعجاب المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تجسدت فيها أعظم المواقف الإنسانية والمسؤولية التربوية.

وأظهرت ” الصورة ” ، الموقف الأبوي واللفتة التربوية الحانية، للمعلم المذكور أثناء قيامه بمساعدة أحد طلاب المدرسة، وإرجاع كتب الطالب إلى حقيبته بعد تساقطها عند خروجه نهاية اليوم الدراسي.

والسياق ذاته لقي ” الموقف الأبوي ” من المعلم تجاه أحد طلابه، إشادة وثناء من أولياء الأمور؛ وذلك لتجسيده القيم الإسلامية، والدور التربوي والتعليمي.