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إشادة جماعية بصورة توثق موقف أبوي لمعلم بالأفلاج

إشادة جماعية بصورة توثق موقف أبوي لمعلم بالأفلاج
نايف السالم(صدى):

نالت صورة التُقطت لمعلم ابتدائية الفيصلية بالأفلاج ” عبدالله بن معجب الشكرة ” ، اليوم الأحد، على إعجاب المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تجسدت فيها أعظم المواقف الإنسانية والمسؤولية التربوية.

وأظهرت ” الصورة ” ، الموقف الأبوي واللفتة التربوية الحانية، للمعلم المذكور أثناء قيامه بمساعدة أحد طلاب المدرسة، وإرجاع كتب الطالب إلى حقيبته بعد تساقطها عند خروجه نهاية اليوم الدراسي.

والسياق ذاته لقي ” الموقف الأبوي ” من المعلم تجاه أحد طلابه، إشادة وثناء من أولياء الأمور؛ وذلك لتجسيده القيم الإسلامية، والدور التربوي والتعليمي.


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