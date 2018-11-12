النقل تعلن تنفيذ لائحة نشاط تأجير السيارات .. وتوضح آلية التطبيق

عادل الحربي (صدى):

أكدت هيئة النقل العام ‏أن اللائحة المنظمة لنشاط ‎تأجير السيارات و ‎وسطاء التأجير دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٠هـ.

وتسعى ‎هيئة النقل العام من خلالها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومُنظّمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة ‎التنافسية والرقابة الذاتية.

واعتمدت ‎هيئة النقل العام آلية تنفيذ أحكام لائحة ‎تأجير السيارات، والتي روعي فيها التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ؛ للمحافظة على الأصول والاستثمارات القائمة.

وأوضحت الهيئة أن ‏آلية تطبيق أحكام لائحة ‎تأجير السيارات المعتمدة، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض شروط وأحكام اللائحة، ومنحت مهلةحتى تاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب للترخيص حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، و‏منحت الآلية المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ؛ لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط ‎تأجير السيارات، والمحدد بـ(٥) سنوات من سنة الصنع.‏يطبق شرط العمر التشغيلي من سنة الصنع، وشرط السيارات الجديدة، على السيارات المراد إدخالها في نشاط ‎تأجير السيارات بعد تاريخ نفاذ اللائحة.

وأضافت إنه ‏وفق الآلية المعتمدة لتطبيق أحكام لائحة نشاط ‎تأجير السيارات، يتم تصنيف تراخيص المنشآت الرئيسية القائمة -عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف- بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط والتي يجب ألا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي مُنح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، ‏وتقتضي الآلية حصول المرخص لهم في النشاط -دون استثناء- على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فروع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.

ومنحت الآلية المرخص لهم من السابق بـتأجير السيارات والحاصلين على خطابات موافقة لمكاتب الخدمة قبل نفاذ اللائحة، فرصة الاستمرار بتقديم الخدمة عبر هذه المكاتب، وتجديد خطابات الموافقة حتى تاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة، ‏تطبق شروط وضوابط تصنيف التراخيص الجديدة لـتأجير السيارات المتعلقة بـ(الشكل النظامي للمنشأة، والحدود المكانية، والحد الأدنى لعدد السيارات، والتأجير بسائق، والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء ‎التأجير) على المنشآت المرخص لها بعد نفاذ اللائحة.

‏كما منحت الآلية المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة ايضا، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ؛ لاستيفاء شروط وضوابط تصنيف تراخيص ‎تأجير_السيارات الجديدة المتعلقة بـ(الشكل النظامي للمنشأة، والحدود المكانية، والحد الأدنى لعدد السيارات).

‏وفيما يخص شروط وضوابط ‎تأجير السيارات بـ سائق، والتأجير بـالساعة، والتعاقد مع ‎وسطاء ‎لتأجير المتعلقة بتصنيف تراخيص التأجير، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤١هـ لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، ‏منحت الآلية المرخص لهم بممارسة النشاط ‎ مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ؛ لتسجيل وإصدار بطاقات تشغيل لجميع ‎السيارات العاملة لديهم في نشاط ‎التأجير.

وأشارت الهيئة أن شرط إصدار بطاقات التشغيل للسيارات العاملة في نشاط ‎ تأجير_السيارات، يطبق وفق كامل الشروط المحددة في ‎اللائحة، على جميع ‎السيارات المضافة في النشاط بعد تاريخ نفاذ اللائحة، ‏ووفق الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام لائحة نشاط ‎تأجير السيارات، يُمنح المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ؛ للالتزم بصيغة ‎العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.