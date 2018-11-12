بالفيديو.. عبدالله السدحان: الذكورية في المجتمع العربي إرث يصعب التخلي عنه

علي القحطاني(صدى):

أكد الفنان عبدالله السدحان، أن الذكورية في المجتمع العربي إرث ورثناه جيل بعد جيل، وليس من السهل عنه التخلي اليوم بسهولة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن الدراما قبل سنوات كانت أفضل من الآن، فلا يوجد حاليًا إبداع، مؤكدًا أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه ” إنتاج ضخم ” .

وأشار إلى أنه لم يجد الوقت الكافي لإخراج عمل أفضل في العام الماضي، مؤكدًا أن أعماله الأخيرة كان يفترض أن تكون أفضل من ذلك.

الفنان #عبدالله_السدحان في #اتجاهات

الذكورية في المجتمع العربي إرث ورثناه جيل بعد جيل، وليس من السهل عنه التخلي اليوم بسهولة..@Abdulsadhan pic.twitter.com/qYXGWRbUTg — خليجية (@Khalejiatv) November 11, 2018