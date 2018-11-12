بالفيديو.. عبدالله السدحان: الذكورية في المجتمع العربي إرث يصعب التخلي عنه
أكد الفنان عبدالله السدحان، أن الذكورية في المجتمع العربي إرث ورثناه جيل بعد جيل، وليس من السهل عنه التخلي اليوم بسهولة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن الدراما قبل سنوات كانت أفضل من الآن، فلا يوجد حاليًا إبداع، مؤكدًا أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه ” إنتاج ضخم ” .
وأشار إلى أنه لم يجد الوقت الكافي لإخراج عمل أفضل في العام الماضي، مؤكدًا أن أعماله الأخيرة كان يفترض أن تكون أفضل من ذلك.
الفنان #عبدالله_السدحان في #اتجاهات
الذكورية في المجتمع العربي إرث ورثناه جيل بعد جيل، وليس من السهل عنه التخلي اليوم بسهولة..@Abdulsadhan pic.twitter.com/qYXGWRbUTg
— خليجية (@Khalejiatv) November 11, 2018
الفنان #عبدالله_السدحان في #اتجاهات
الوقت خذلني العام الماضي، ولم أستطع أن أجد الوقت الكافي لإخراج عمل أفضل..@Abdulsadhan pic.twitter.com/OiuAm1aNgd
— خليجية (@Khalejiatv) November 11, 2018
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