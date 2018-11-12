” الجمعان ” : حالة من عدم الاستقرار الجوي يبدأ من الثلاثاء في عدد من مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

توقع تركي الجمعان، محلل المناخ، أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة، قد تصحب بزخات من البرد.

وأشار إلى أن الحالة ستبدأ في تأثيرها على المنطقة خلال الثلاثاء القادم، وينتهي تنتهي هذا التأثير في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح أن الحالة تشمل: ” المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، منطقة القصيم، منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة ” .

وفسر محلل المناخ أن سبب الحالة يعود إلى تحرك محور أخدود جوي علوي شديد التعمق مصحوب بكتلة باردة شديدة البرودة في الطبقات العليا تتدفق مع بقايا التمدد الرطوبي في المنطقة مسببة نشوء جبهة باردة تعمل على حدوث الأمطار الغزيرة حيث متوقع أن يعقب الحالة مبدئيًا موجة باردة بعد تأثير هذا المنخفض.