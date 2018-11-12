رجل ينتحر شنقًا لزواج طليقته من أخر

القاهرة(صدى):

أقدم فلاح مصري يدعى ” هانى أحمد ” ، ويبلغ 38 عام، مقيم بقرية الدلنجات بمحافظة البحيرة، على الانتحار بشنق نفسه بحبل في سقف حجرة نومه، بعد علمه بإن طليقته سوف تتزوج من أخر.

جاء ذلك بعد أن دبت الخلافات بين الفلاح البسيط وزوجته نتيجة تزايد المشاكل فقرر الانفصال عنها بعد تركها لمنزل الزوجية وعودتها إلى منزل أسرتها.

أكد والد ” هاني ” ، أن ابنه أصيب بحالة نفسية سيئة جدا بعد علمه بقرار زواج طليقته من آخر، مضيفًا أن ابنه لم يتحمل فكرة أن تتزوج طليقته من آخر خاصة وأنه كان يريد إعادتها إلى عصمته مرة أخرى لحبه الشديد لها.

وتم إبلاغ أجهزة الأمن، والتي حضرت إلى المكان وحررت محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود اتساع بحدقة العين، وكدمة دائرية حول الرقبة وسبب الوفاة شنق كامل، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.