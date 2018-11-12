رجل ينتحر شنقًا لزواج طليقته من أخر
أقدم فلاح مصري يدعى ” هانى أحمد ” ، ويبلغ 38 عام، مقيم بقرية الدلنجات بمحافظة البحيرة، على الانتحار بشنق نفسه بحبل في سقف حجرة نومه، بعد علمه بإن طليقته سوف تتزوج من أخر.
جاء ذلك بعد أن دبت الخلافات بين الفلاح البسيط وزوجته نتيجة تزايد المشاكل فقرر الانفصال عنها بعد تركها لمنزل الزوجية وعودتها إلى منزل أسرتها.
أكد والد ” هاني ” ، أن ابنه أصيب بحالة نفسية سيئة جدا بعد علمه بقرار زواج طليقته من آخر، مضيفًا أن ابنه لم يتحمل فكرة أن تتزوج طليقته من آخر خاصة وأنه كان يريد إعادتها إلى عصمته مرة أخرى لحبه الشديد لها.
وتم إبلاغ أجهزة الأمن، والتي حضرت إلى المكان وحررت محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود اتساع بحدقة العين، وكدمة دائرية حول الرقبة وسبب الوفاة شنق كامل، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 1 ساعة
😐😐😐😐😐😐
ابو نايف[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن.الحب ماقتل😥😥لو مكانه مستحيل اطلقها واعطيها فرصة تتزوج مرة ثانية حتى لو كرهتها كيف لو كنت احبها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58212 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 1 ساعة
أنانية منك؛ يا ابو نايف كيف حتى لو كرهتها ماتعطيها فرصة تتزوج مرة ثانية؟؟؟؟إمساك بمعروف،تسريح بإحسان
أخصائي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة
انت قتلت قتلت ليش ماقتلت خطيبها؟؟؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11353 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ابو نايف[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 60 دقيقة
واللّه ياخوي ابو محمد مستحيل أتحمل مو بيدي 😟بس أكيد مااقصد اني أظلمها إذا كرهتها لاأبدا أكرمها وانا كارهها وماأخليها تروح لغيري😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههه دام كذا طيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17326 ] نشر منذ 34 دقيقة
💔💔💔
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 30 دقيقة
لو رحت لها وصارحتها ترجع معك مالحب إلا للحبيب الأول بس انت الله يغفر لك ويتجاوز عنك حكمت على نفسك بالموت استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم