بالصور.. تبوك الورد ” بوابة الشمال ” تتزين وتبتهج لزيارة الملك سلمان

محمود البلوي(صدى):

تعيش منطقة تبوك حالة من البهجة والفرحة الغامرة مع قرب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تزينت شوارع تبوك بأبهى الحلل وأعلام التوحيد الخفاقة والعبارات الترحيبية التي تحمل صور الملك سلمان، في تعبير صادق عن مشاعر الحب السرور، وذلك استعدادًا لزيارته -حفظه الله- الميمونة لمدينة تبوك.

وقد حملت عبارات الترحيب التي تزينت بها شوارع تبوك جملًا مثل: ” أهلا بخادم البيتين ” ، و ” مرحبا بملك الحزم والعزم ” ، و ” القلوب تبتهج بمقدمكم ” ، و ” أدام الله عزكم يا خادم الحرمين ” ، كذلك تزينت طرق تبوك بالورود، وجسورها بالأعلام الخضراء للمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يدشن خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمنطقة تبوك يوم الأربعاء المقبل، عددًا من المشاريع التنموية في المنطقة، والتي تأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين من اهتمام بمناطق المملكة عامة ومنطقة تبوك خاصة.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأربعاء المقبل، هي الأولى له منذ توليه -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد عام 2015،