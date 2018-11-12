بالفيديو..معلمة تنفق 161ألف ريال لتأسيس معمل تقني لتدريس الرياضيات
أنفقت فوزية المغامسي معلمة سعودية 161 ألف ريال من مالها الخاص على تأسيس معمل تقني نموذجي لتدريس مادة الرياضيات.
وقالت الممعلمة خلال مشاركتها في برنامج ” ياهلا ” اليوم الأحد، إن هدف تأسيسها للمعمل تشجيع طالباتها على دراسة هذه المادة ومنع التسرب المدرسي.
وأضافت : أن المديرات وفرو لي بعض الإمكانيات، وزودت المعمل بتقنيات مثل الكومبيوتر والآي باد وحاولت أن أدرب الطالبات على استخدام هذه التقنيات.
أ. فوزية المغامسي.. معلمة سعودية أنفقت 161 ألف ريال من مالها الخاص على تأسيس معمل تقني نموذجي لتدريس مادة الرياضيات لتشجيع طالباتها على دراسة هذه المادة ومنع التسرب المدرسي..#برنامج_ياهلا#خليجية#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/iCJMM9NIox
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2018
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللّه يقويكـ👌👌تستـاهل الرياضيـااات أعشـقها عشـق لاحـدود لــه 📏📐📟😍😍😍