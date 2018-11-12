بالفيديو..معلمة تنفق 161ألف ريال لتأسيس معمل تقني لتدريس الرياضيات

علي القحطاني (صدى):

أنفقت فوزية المغامسي معلمة سعودية 161 ألف ريال من مالها الخاص على تأسيس معمل تقني نموذجي لتدريس مادة الرياضيات.

وقالت الممعلمة خلال مشاركتها في برنامج ” ياهلا ” اليوم الأحد، إن هدف تأسيسها للمعمل تشجيع طالباتها على دراسة هذه المادة ومنع التسرب المدرسي.

وأضافت : أن المديرات وفرو لي بعض الإمكانيات، وزودت المعمل بتقنيات مثل الكومبيوتر والآي باد وحاولت أن أدرب الطالبات على استخدام هذه التقنيات.