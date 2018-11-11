بالفيديو.. فيصل العبدالكريم: يكشف تفاصيل قضية التستر التجاري على المليونير الهندي
قال ” فيصل العبدالكريم ” مهتم بحماية المستهلك، اليوم الأحد، إنه في إحدى الجولات اكتشفنا جريمة تستر تجاري على عامل هندي لديه مستودعات ويشتغل في البضائع المغشوشة، ولديه مزرعة تُقّدر بعشرات الملايين توجد بين الرياض والخرج، ويملك ملايين الريالات ويرمي بعض الفتات على الكفيل.
وأضاف ” العبدالكريم ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” تم ” المذاع عبر الفضائية ” السعودية ” ، ومع الأسف هذا الكفيل تسبب في حرمان شباب كثيرين من فرص تجارية بسبب هذا العامل الذي يشتغل ببضائع مقلدة وغير أصلية، لافتًا إلى أن القضية ورائها غسيل أموال.
فيصل العبدالكريم: في إحدى الجولات اكتشفنا عامل هندي لديه مستودعات ويشتغل في البضائع المغشوشة، ولديه مزرعة تُقّدر بعشرات الملايين ويملك ملايين ويرمي بعض الفتات على الكفيل.#التستر_التجاري_في_تم pic.twitter.com/35MYL9cR96
— برنامج #تم (@TammTalkShow) November 11, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38126 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يقويكم😐