بالفيديو.. فيصل العبدالكريم: يكشف تفاصيل قضية التستر التجاري على المليونير الهندي

علي القحطاني(صدى):

قال ” فيصل العبدالكريم ” مهتم بحماية المستهلك، اليوم الأحد، إنه في إحدى الجولات اكتشفنا جريمة تستر تجاري على عامل هندي لديه مستودعات ويشتغل في البضائع المغشوشة، ولديه مزرعة تُقّدر بعشرات الملايين توجد بين الرياض والخرج، ويملك ملايين الريالات ويرمي بعض الفتات على الكفيل.

وأضاف ” العبدالكريم ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” تم ” المذاع عبر الفضائية ” السعودية ” ، ومع الأسف هذا الكفيل تسبب في حرمان شباب كثيرين من فرص تجارية بسبب هذا العامل الذي يشتغل ببضائع مقلدة وغير أصلية، لافتًا إلى أن القضية ورائها غسيل أموال.