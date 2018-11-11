بالفيديو.. القعيط: غير الراغبات في التعدد يتجاهلن احتياجات المرأة

علي القحطاني(صدى):

أكد الأستاذ يوسف القعيط، أن نسبة العنوسة ارتفعت خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يجب أن يتم تسهيل أمور الزواج.

وأضاف خلال برنامج ” اتجاهات ” ، أن يجب أن يكون هناك خيارات متعددة بالنسبة للشاب والفتاة، حتى يتمكنا من اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة له.

وأشار إلى أنه معدد ويشجع على التعدد، داعيًا إلى انتشاره في المجتمع السعودي، فيما دخلت ضيفات اتجاهات في جدل كبير معه حول هذه الآراء.

وأكد أن المرأة لديها احتياجات وغير الراغبات في التعدد تتجاهل هذه الاحتياجات، بتفضيلهن أن تكون غير متزوجة على أن ضمن عدة زوجات لرجل واحد.