بالفيديو.. القعيط: غير الراغبات في التعدد يتجاهلن احتياجات المرأة
أكد الأستاذ يوسف القعيط، أن نسبة العنوسة ارتفعت خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه يجب أن يتم تسهيل أمور الزواج.
وأضاف خلال برنامج ” اتجاهات ” ، أن يجب أن يكون هناك خيارات متعددة بالنسبة للشاب والفتاة، حتى يتمكنا من اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة له.
وأشار إلى أنه معدد ويشجع على التعدد، داعيًا إلى انتشاره في المجتمع السعودي، فيما دخلت ضيفات اتجاهات في جدل كبير معه حول هذه الآراء.
وأكد أن المرأة لديها احتياجات وغير الراغبات في التعدد تتجاهل هذه الاحتياجات، بتفضيلهن أن تكون غير متزوجة على أن ضمن عدة زوجات لرجل واحد.
أ. #يوسف_القعيط:
لست فقط معدد، بل أشجع على التعدد، وأدعو لانتشاره في المجتمع السعودي، وضيفات #اتجاهات في جدل كبير معه حول هذه الآراء..@nadinealbdear pic.twitter.com/FeswXhLO7Q
— خليجية (@Khalejiatv) November 11, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38126 ] نشر منذ 2 ساعتين
احم احم
نعم صحيح
لازم تعطين مجال لغيرك
لاتصيرين مره أنانية😊
أخصائي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مع اني رجال ماألوم الحرمة اللي ترفض زوجها يتزوج عليها احساس فطري إن كان الرجل يميل للتعدد بالفطرة فهي غيورة بالفطرة وأنا ابد مااشوفها انانية والله يطعمني اللي تغار عليً واعطيها عيوني😍
نايف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
تغار سوالف