تعليق الدراسة في القريات غدًا لليوم الثاني على التوالي

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر ، اليوم الأحد، أنه سيتم تعليق الدراسة غدًا الإثنين، لليوم الثاني على التوالي في القريات، في مدارس قرى القريات غطي وباير والعقيلة والدعبوسية بسبب السيول التي تشهدها المنطقة.

وجاء ذلك بناء على ما وصل إدارة التعليم بمحافظة القريات من قادة المدارس ولجنة الأمن والسلامة وإدارة الدفاع المدني حول استمرار آثار السيول في قرى غطي وباير والعقيلة والدعبوسية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية – القصيم – الرياض – حائل – الباحة – مكة المكرمة – عسير” غدًا الإثنين.